Stage de musique populaire d’Albanie à Berat

Stage de musiques populaires d’Albanie, polyphonies traditionnelles et répertoire d’Albanie du Sud

Du 10 au 15 avril 2017 à Berat, Albanie (voyage les 09 et 16 avril)

Atelier chant animé par les chanteurs de l’ensemble Mallakaster : Guri Rrokaj, Fatmir Tahiraj, Vladimir Ladi Shehaj, Ali Shametaj.

Bajram Saçma : clarinette, ouvert aux autres instruments à vent.

Ardian Muka : llautë (luth), ouvert aux instruments harmoniques et rythmiques (accordéon, clavier...)

L’atelier de chant travaillera alternativement le répertoire polyphonique a cappela et des formes de chants à danser ou à écouter accompagnées d’instruments.

Les ateliers d’instruments travailleront les thèmes de danse, l’accompagnement harmonico-rytmique ainsi que l’accompagnement harmonique non mesuré et l’improvisation des kabàs.

Pour l’atelier plus orienté sur la rythmique et l’harmonie, seront abordés les thèmes de danse et surtout les systèmes d’accompagnement avec les autres instrumentistes.

Informations pratiques

Dates : du lundi 10 au samedi 15 avril 2017 (repos le 13 mai)

Durée : 35 heures

Lieu : Berat, Albanie

Tarif : 1 200€

Frais annexes : L’hébergement et la restauration restent à la charge des stagiaires pour un montant approximatif de 245€. Chaque stagiaire est responsable de la réservation de son billet d’avion et doit effectuer les démarches nécessaires.

Conditions d’accès : Envoyer à marine.philippon[@]drom-kba.eu : CV/biographie, lettre de motivation, 2-3 enregistrements (mp3)