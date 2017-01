Le Monténégro veut attirer les investissements tchétchènes malgré l’embargo sur la Russie

Par Srđan Janković Fin janvier, deux élus du Monténégro partiront en visite officielle en Tchétchénie, à l’invitation du président Ramzan Kadyrov : Milan Knežević, du Front démocratique (opposition), et Orhan Šahmanović, maire de Plav et représentant du Parti bosniaque (majorité). Leur objectif : attirer les investissements tchétchènes au Monténégro. Ramzan Kadyrov est pourtant connu pour ses multiples violations des droits de la personne. « Depuis près d’une décennie, Ramzan Kadyrov, chef de la république tchétchène, a essayé d’éradiquer toutes les formes de dissidences et a progressivement mis en place une tyrannie », souligne Human Rights Watch. (...)