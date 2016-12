Élections en Macédoine : le feuilleton à rallonge des résultats

Les résultats définitifs des élections du dimanche 11 décembre ne sont toujours pas publiés. Alors que l’écart est extrêmement serré entre le VMRO-DPMNE et les sociaux-démocrates du SDSM, les partisans de Nikola Gruevski ont campé deux nuits de suite devant le siège de la Commission électorale, pour tenter une ultime démonstration de force.

Par Jaklina Naumovski Après l’annonce, lundi 12 décembre au soir, des résultats préliminaires des élections législatives de la veille, le mouvement Besa et les sociaux-démocrates du SDSM ont chacun déposé huit plaintes auprès de la Commission électorale (DIK), principalement pour des vices de procédure dans certains bureaux de la seconde et de la sixième circonscription. Les deux formations espéraient ainsi invalider certains résultats. Après de longues heures, la Commission a finalement rejeté dans la nuit de mercredi à jeudi sept des huit plaintes de Besa et la majorité de celles du SDSM. Deux soirs de suite, des sympathisants du VMRO-DPMNE (...)