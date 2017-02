Macédoine : après Gruevski, les sociaux-démocrates pourront-ils former un gouvernement ?

Le chef du VMRO-DPMNE n’a pas trouvé de majorité pour former un nouveau gouvernement et a dû rendre dimanche soir son mandat au Président Ivanov. La charge devrait donc revenir au chef des sociaux-démocrates, Zoran Zaev, à moins que le VMRO-DPMNE ne trouve une nouvelle argutie constitutionnelle. Et l’issue des discussions dépendra, de toute façon, des partis albanais.