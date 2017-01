Grèce : le pays se vide de sa population

Par Marina Rafenberg La population grecque est passée de 11,1 millions en 2011 à 10,8 millions de personnes en 2016, selon l’Office grec des statistiques (ELSTAT). Le nombre de décès en 2015 a atteint 121 212 personnes, un chiffre record depuis 1932 si on exclut la période 1941-1949 avec la Seconde guerre mondiale et la guerre civile qui a suivi. Parallèlement, le nombre de naissances n’a cessé de baisser : de 114 766 en 2010, elles ne s’élevaient plus qu’à 94 134 en 2013 et à 91 847 en 2015. Et cette tendance ne risque pas de s’inverser, prévoit Vironas Kotsamanis, professeur de démographie de l’Université de Thessalonique : « Pour les (...)