Environnement : ces municipalités de Serbie qui choisissent la biomasse

La municipalité de Priboj a décidé d’utiliser la biomasse à la place du charbon pour chauffer les édifices publics de la ville, a annoncé l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ). Selon cette dernière, les bâtiments scolaires, la maison de la culture et la mairie sont concernés. Ce projet a été mis en place avec le soutien du ministère de l’Agriculture et l’Environnement de Serbie et du GIZ, dans le cadre d’une coopération entre l’Allemagne et la Serbie. Saša Vasilić, maire-adjoint de Priboj et président du Groupe de travail pour l’énergie biomasse de la région de Zlatibor, souligne que cette source d’énergie permettra un approvisionnement (...)