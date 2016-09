Élections en Bosnie-Herzégovine : Une candidate en niqab pour défendre les droits des femmes

Par Aida Đugum RSE a recueilli les propos d’Indira Sinanović et elle dévoile les réactions de son entourage à sa candidature. Elle affirme avoir été régulièrement la cible d’insultes et d’humiliation de toutes sortes, mais que ses offenseurs finissent toujours par se repentir et s’excuser. « Je suis mère célibataire, j’ai deux enfants. Il y a deux ans j’ai commencé à travailler en tant que journaliste pour IML TV Zenica. Nos reportages portaient au début sur des sujets humanitaires, puis nous avons commencé à faire des reportages politiques et sociaux », raconte Indira Sinanović. « C’est dans le cadre de mon travail que j’ai rencontré des (...)