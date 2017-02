Croatie : l’écrivain Predrag Matvejević s’est éteint

Predrag Matvejević, écrivain et essayiste, est décédé jeudi après-midi à Zagreb des suites d’une longue et douloureuse maladie. Il était âgé de 85 ans. Humaniste, polyglotte et militant, l’auteur du Bréviaire méditerranéen fut un infatigable combattant des libertés et des droits de l’Homme. Il était membre de la présidence d’honneur du Courrier des Balkans.

Par la rédaction (Avec N1, Index.hr) — Predrag Matvejević, citoyen croate et italien, dont les oeuvres sont traduites dans de nombreuses langues à travers le monde, était né le 7 octobre 1932 à Mostar, en Bosnie-Herzégovine, d’une mère croate et d’un père russe. Il y a un an, soixante écrivains et artistes italiens, dont Umberto Eco et Claudio Magris, avaient signé une lettre ouverte pour que le Prix Nobel de littérature lui soit attribué. « Predrag Matvejević était une synthèse entre l’Ouest et l’Est de l’Europe, représentée par la Méditerranée et son histoire. Par son oeuvre, même quand l’Europe était coupée par le rideau de fer, il avait (...)