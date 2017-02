Bosnie-Herzégovine : à Mostar, l’antifascisme est toujours un combat

Sead Đulić se réjouit. « Cette année, nos associations ont vu leurs rangs grossir, il y a plus de jeunes. Nous essayons de montrer que l’antifascism, ce n’est pas seulement déposer des couronnes de fleurs pour commémorer les batailles de la Seconde Guerre mondiale. C’est un acquis commun de tous les peuples du monde, c’est notre acquis à nous aussi », a déclaré le président de l’Association des antifascistes et des combattants de la Guerre de libération, organisatrice de l’évènement. Une lutte d’autant plus essentielle que cet héritage est menacé, comme le prouvent les nouveaux actes de vandalisme commis dans le cimetière des partisans. « Nous nous efforçons (...)