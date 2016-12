Bulgarie : une loi anti-terroriste liberticide avant de nouvelles élections

Par Tatiana Vaksberg Des écoutes téléphoniques sans autorisation de la justice et une armée qui peut procéder à des arrestations et à des perquisitions. Telles sont deux des nombreuses mesures restrictives votées par le Parlement bulgare et prévues en cas de « menace terroriste ». Vigoureusement critiquée par les défenseurs des droits de l’homme, la nouvelle loi dite « anti-terroriste » accorde à la police et à l’Agence d’État de la sécurité nationale (DANS) le pouvoir d’interdire à certaines personnes toutes sortes de rassemblements et de réunions ainsi que des voyages à l’étranger, l’accès à l’internet et un changement de lieu de résidence. (...)