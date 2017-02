Bulgarie : les promesses, les ratés et les illusions du vote électronique

Par Tatiana Valksberg Selon la loi électorale, la mise en place d’« au moins un appareil » de vote électronique dans chaque bureau de vote est obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Elle ne relève plus d’un choix de la Commission et « ne peut plus s’appliquer de manière sélective », ont déclaré les juges de la Cour suprême administrative, saisie par les députés Petar Slavov et Martin Dimitrov. Lancée par le Parti socialiste (PSB) et le Mouvement des droits et des libertés (DPS), garantie par deux lois votées en l’espace de cinq ans et défendue par toutes les grandes forces politiques du pays, la mise en œuvre progressive du vote électronique a (...)