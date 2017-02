Bulgarie : un système judiciaire toujours « sous influence »

Dix ans après l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne et la création du Mécanisme de coopération et de vérification (MCV), chargé d’accompagner le pays dans la réforme de son système judiciaire, Bruxelles déplore la lenteur des progrès réalisés. Juges et procureurs sont toujours sous « influence », dénonce la Commission dans son dernier rapport.