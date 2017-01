Plan catastrophe en Bosnie-Herzégovine : bientôt des exercices de protection civile avec l’OTAN

Par Mersiha Nezic Le canton de Tuzla, dans le nord-est de la Bosnie-Herzégovine, se prépare à accueillir un exercice international de défense civile de l’OTAN, à la fin de l’été ou à l’automne 2017. Le but des manœuvres : se préparer à gérer les catastrophes naturelles et l’organisation des secours, explique Samir Huseinbašić, représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine à l’OTAN et chef du département Défense et protection du ministère bosnien de la Sécurité. « Nous y participons en tant qu’allié et partenaire. L’exercice doit réunir entre 700 et 750 participants en provenance de 61 pays. » « Notre objectif principal est de montrer aux (...)