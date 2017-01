Le Courrier des Balkans recrute / Assistant(e) administratif(ve) et commercial(e)

Employeur

Association Le Courrier des Balkans

26, rue Émile Raspail

94110 Arcueil

Secteur d’activité

Presse numérique

Lieu de travail

Présence au bureau de l’association à Arcueil requise deux jours par semaine, possibilité de travail à domicile le reste du temps

Temps de travail

35h, du lundi au vendredi

Missions

1. Gestion administrative

Classement et archivage des pièces comptables et administratives en lien avec la trésorière de l’association

Gestion des notes de frais

Gestion et édition des bulletins de salaire

Gestion de la boite mail du Courrier des Balkans

Gestion des événements spéciaux du Courrier des Balkans (salons, événements publics, croisières, etc.)

Préparation du bilan comptable annuel

2. Gestion commerciale

Mise en ligne sur le site d’événements et de nouveaux produits

Gestion des commandes de la boutique en ligne et envoi des produits

Relance des abonnements tombant à échéance

Gestion des abonnements et des relations avec les abonnés

Gestion des partenariats sponsorisés

En collaboration avec la rédaction en chef, identification et recherche de nouveaux abonnés

3. Rédaction et suivi de dossiers

En partenariat avec la rédaction en chef, rédaction de dossiers, réponses à des appels à projet

Gestion et suivi des relations avec les partenaires publics et privés du Courrier des Balkans

Compétences requises :

Maîtrise word / excel, connaissances de gestion et de comptabilité (établissement de conventions, devis, factures, déclarations…)

Travail en équipe au sein d’une association dans les membres sont éclatés géographiquement (beaucoup de travail par Skype)

Grande autonomie et sens de l’initiative (le futur employé sera souvent amené à travailler seul)

Langue

Français et Anglais

La connaissance d’une ou plusieurs langues des Balkans serait un avantage

Contrat de travail

CDD de six mois, à partir du 10 février 2017

Rémunération de 1900 euros brut

Paiement de l’abonnement aux transports

Contact

Envoyer CV et courte présentation à info@courrierdesbalkans.fr (avant mardi 24 janvier minuit)

Pré-sélection des candidats par mail

Sélection finale par entretien à Arcueil le 27 janvier