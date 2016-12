Fishop • Tirana (Albanie)

C’est l’une des dernières adresses à la mode à Tirana - et, en matière de restos branchés, la mode passe et change vite dans la capitale albanaise, qui s’impose comme le centre sans complexes d’une bistronomie balkanique en pleine naissance — ou faudrait-il plutôt dire italo-balkanique ? Adriatique ? Peu importe, les Albanais ont été sevrés de poissons durant un demi-siècle de stalinisme, leurs eaux sont poissonneuses, de Shëngjin à Sarandë, et de jeunes cuistots, des chefs inventifs réacclimatent au pays ce qu’ils vu, ce qu’ils ont appris, ce qu’ils ont goûté dans le reste dans l’Europe, notamment en Italie.

De la rue, presque rien n’indique le restaurant. 20 mètres plus bas, en redescendant vers la rue d’Elbasan, il y a une poissonnerie, mais non, ce n’est pas là. Il faut trouver le tout petit panneau « Fishop » (en un seul mot) et enfoncer la porte discrète pour tomber sur un banc de poissons frais, de crabes, de gambas, de langoustines - les victimes sacrificielles du jour.

La cuisine est ouverte sur la salle, et en attendant qu’une table se libère, on peut partager un verre ou une carafe de vin blanc tout en regardant les commis décarapaçonner une langoustine aussitôt servie en crudo.

Au menu de notre dernier passage, il y a eu ce magnifique crudo, des huitres de Saranda, un mémorable tartare de thon rouge, et puis des gambas, calamars et encornets grillés. Pour une soirée entre copains qui s’est poursuivie bien après l’heure légale de fermeture, arrosée d’un nombre de carafes de blanc qui demeure incertain (mais assurément fort élevé), l’addition a difficilement atteint la barre des 50 euros.

A tester impérativement lors de tout passage à Tirana !

Qualité cuisine : 5/5

Qualité service : 4/5

Rapport qualité-prix : 5/5

Ambiance : 5/5

Note globale : 19/20

Rruga Qemal Guranjaku, Tirana

Téléphone : +355 4 560 9064

La page facebook du resto