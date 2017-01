Voyage musical de l’Est à l’Ouest de l’Europe avec Gheorghe Ciumasu et Chloé Breillot

Bonjour à tous,

Le mercredi 8 février 2017 à 20h30, la superbe Marbrerie de Montreuil nous accueille pour un autre voyage de l’Est à l’Ouest de l’Europe avec l’accordéoniste Gheorghe Ciumasu.

Au programme : musiques traditionnelles de Russie, Arménie, Roumanie, Grèce, Italie, France, Portugal.

Un extrait : https://www.youtube.com/watch?v=xiwP_p7cvKQ&list=PLxdvZOpnq6CY0VSz0W9936fk-ewDrZ-VP&index=1

Participation libre.

Ouverture des portes à 19h30, bar et restauration sur place.

Infos pratiques :

La Marbrerie

21 rue Alexis Lepère – 93100 Montreuil

tél. : 01 43 62 71 19

M° ligne 9 Mairie de Montreuil

Venez nombreux !

Chloé

« C’est un voyage de l’Est à l’Ouest de l’Europe, où l’amour emprunte différentes langues, où l’accordéon se fait tantôt tsigane, tantôt napolitain, où la valse côtoie les rythmes asymétriques comme la nostalgie côtoie la gaîté. Chloé Breillot (au chant, ukulélé, percussions) et Gheorghe Ciumasu (à l’accordéon) vous entraîneront du monde slave à la saudade le temps d’un concert !

De formation classique, Chloé Breillot étudie le piano, l’orgue, puis se tourne vers le chant en intégrant le chœur Mikrokosmos, consacré au répertoire contemporain. En 2010, elle se tourne vers les musiques de tradition orale et étudie le chant à l’école Les Glotte-trotters, sous la direction de l’ethnomusicologue Martina A. Catella, où elle découvre les techniques vocales de différentes régions du monde. Elle a collaboré en groupe ou en duo sur des répertoires de reprises très variés (musiques du pourtour méditerranéen, fado, tango, musiques des pays de l’est, chanson française) et a écrit un spectacle musical à destination du jeune public. En 2015, elle a été choriste sur l’album « Anomalie » de Louise Attaque.

Né en Moldavie, Gheorghe Ciumasu est diplômé de l’Université des Beaux-Arts de Chisinau (direction de chœur, pédagogie musicale, accordéon). Après avoir été musicien de bal et professeur d’accordéon pendant 10 ans dans son pays d’origine, il s’installe en France et développe son activité d’interprète en se produisant dans différents contextes : les grands restaurants russes de Paris, la Cité de la Musique, la Coupole, le Théâtre Essaïon, les Trois baudets, la Maison de la culture Yiddish... Accompagnateur chevronné, il collabore régulièrement avec de nombreux groupes et solistes (Ben Zimet, Rona Hartner, Nedim Nalbantoglu, Charles Rappoport, Violaine Lochu…). »