Un état du monde... et du cinéma. Invité d’honneur : Cristian Mungiu

Créer un dialogue entre le monde géopolitique et le cinéma, découvrir grâce aux images ce que vivent les hommes au-delà de nos frontières, appréhender les enjeux internationaux en confrontant les points de vue...

Pour sa 8e édition, le festival, qui programme près de 50 films, reconduit ces ambitions : un volet d’avant-premières, des rétrospectives, deux sections thématiques et de nombreux débats, en présence d’une trentaine d’invités du cinéma et du monde des idées.

Le Forum des images est heureux d’accueillir trois invités exceptionnels : l’ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice Christiane Taubira, le réalisateur roumain Cristian Mungiu (4 mois, 3 semaines, 2 jours, Au-delà des collines) et l’acteur Reda Kateb (Hippocrate).

Cristian Mungiu, invité d’honneur

Cristian Mungiu est l’une des figures majeures de la nouvelle génération de cinéastes roumains, qui a émergé aux débuts des années 2000. Il affiche l’un des plus beaux palmarès cannois et s’est rapidement imposé comme un cinéaste singulier, ne faisant aucun compromis, ni avec la société, ni avec l’art.

Cristian Mungiu, fer de lance du jeune cinéma d’auteur roumain, débute en tant qu’assistant-réalisateur pour Capitaine Conan de Bertrand Tavernier et Train de vie de Radu Mihăileanu. Il reçoit la Palme d’or au Festival de Cannes en 2007 pour son second long métrage, 4 Mois, 3 semaines, 2 jours. Habitué de la Croisette, Au-delà des collines reçoit le prix du scénario en 2012. De nouveau en compétition en 2016 avec Baccalauréat, il obtient le Prix de la mise en scène ex-aequo avec Olivier Assayas. Une rétrospective et un film carte blanche donnent l’occasion au public de (re)découvrir l’œuvre d’un cinéaste singulier ne faisant aucun compromis, ni avec la société, ni avec l’art.

Les séances du programme Cristian Mungiu, invité d’honneur

> Baccalauréat de Cristian Mungiu / vendredi 18 novembre à 20h, en présence du réalisateur

> 4 mois, 3 semaines, 2 jours de Christian Mungiu / samedi 19 novembre à 16h30, en présence du réalisateur

> Toto et ses sœurs d’Alexander Nanau / dimanche 20 novembre à 15h30, carte blanche à Cristian Mungiu. Précédé d’une rencontre avec Cristian Mungiu, animée par Olivier Père, Directeur de l’unité cinéma - Arte France

> Au-delà des collines de Cristian Mungiu / lundi 21 novembre à 14h30

> Contes de l’âge d’or (Parties 1 et 2) de Cristian Mungiu, Hanno Höfer, Razvan Marculescu, Constantin Popescu et Ioana Uricaru / jeudi 24 novembre à 16h

> Occident de Cristian Mungiu / samedi 26 novembre à 16h30

