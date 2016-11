Let’s Art Greece : Expo/ concerts/ film/ débat

Pour la septième année, la section éducation permanente de Siréas asbl vous propose son festival Let’s Art, consacré cette année à la Grèce.

Tous nos événements auront lieu à Muziekpublique au Théâtre Molière - Galerie de la Porte de Namur - 3, Square du Bastion - 1050 Bruxelles.

Mercredi 30 novembre 2016 — 18h00

Vernissage de l’expo-photo "De Syriza à Idomeni. Chronique d’une crise annoncée".



Max Gyselinck est un photoreporter belge basé à Athènes depuis 2002. Son travail s’est principalement concentré sur les crises grecques et leurs conséquences économiques, sociales ainsi que sur le sort des réfugiés de Méditerranée. Ses photos ont été publiées notamment dans Le Monde, Le Soir, l’Obs, Land, Le Figaro, Causette, Le Parisien, l’Internazionale, The Guardian.

19h00

Concert gratuit du groupe de rebétik, Kosmokrators

Le rebétiko est un style de musique populaire grecque apparue dans les années 20. Musique des banlieues pauvres d’Athènes, le rebétiko se nourrit d’influences provenant d’Asie mineure, des îles grecques ou des parties continentales du pays.

Jeudi 15 décembre 2016 — 20h00

Projection du film « La tourmente grecque 2 - Chronique d’un coup d’État » de Philippe Menut

Gros plan à la fois humain et économique sur les conséquences de la crise, le film témoigne de la résistance du peuple grec.La projection sera suivie d’une conversation avec le réalisateur. Place ensuite au débat ayant pour titre « La crise en Grèce : zoom sur les initiatives sociales et solidaires ». Avec la participation de Yorgos Vassolos, membre du collectif "L’initiative de solidarité de la Grèce qui résiste" (https://initiativesolidaritebxl.wordpress.com/ ), et Quentin Mortier, coordinateur Études et Animations à Solidarité des Alternatives Wallonnes.

Vendredi 16 décembre 2016 — 20h00

Concert de Vinylio & guests (rebetiko)

Vinylio Rebetiko Blues, le groupe ambassadeur du rebetiko à Bruxelles depuis dix ans, rencontre son homologue grec Kompania. Le premier réunit Giannis Sarris au bouzouki, Nicolas Hauzeur au violon et Renaud Dardenne à la guitare. Ces trois musiciens allieront leur talent aux voix de Katerina Tsiridou et Sotiris Papatragiannis, chanteurs et joueurs de baglama Pour l’occasion, ils seront accompagnés de l’accordéoniste Dimos Vougioukas.

Prix membres : 8 € ; Prix non-membres : 14 € ; Prix préventes non-membres 12 : €. Nous acceptons les Paspartoe, cultuurwaardebons et article 27. Réservations : www.muziekpublique.com