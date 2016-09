Langues de cuisines #9 - Langues et cuisines albanaises, sorabes et latines à la MEO

VEN. 23 SEPTEMBRE Ouverture de Langues de cuisines #9

Vernissage de l’exposition Regard persan de Bernard Russo

MER. 28 SEPTEMBRE Atelier Langue et cuisine : albanais

JEU. 29 SEPTEMBRE Atelier Langue et cuisine : sorabe

VEN. 30 SEPTEMBRE Atelier Langue et cuisine : latin

SAM. 1ER OCTOBRE Russie mon amour (Pouchkine, Tsvetaeva, Lermontov / Lévêque)

OUVERTURE DE LANGUES DE CUISINES #9 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION REGARD PERSAN dE BERNARD RUSSO

"L’œuvre photographique de Bernard Russo est un témoignage d’errance dans la richesse des civilisations du monde dont il capte l’énergie mystérieuse, la beauté sulfureuse et évanescente. Il balaye de son objectif l’aurore de la vie, le chemin des âmes dans leur vie quotidienne de labeur et de repos, de joies et de peines. La puissance du cadrage rivalise avec un traitement des lumières et des couleurs qui émerveille le regard. Privilégiant l’ambiance et la sensation du vécu, cette photographie révèle une esthétique et une sensibilité à la puissance séductrice. L’œuvre de Bernard Russo replace l’humain au centre de toute création car il en est la justification et la nécessité ultime." (Véronique Perriol)

Exposition visible jusqu’au 30 septembre, sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Entrée libre.

Informations 01 40 24 00 55

LANGUES DE CUISINES #9

Dans le cadre de la Fête de la gastronomie, de la Semaine des Cultures étrangères à Paris et de la Journée européenne des Langues.

En ce début d’automne, des ateliers d’initiation linguistique pour vous en mettre plein la bouche et les oreilles ! Tout en faisant voyager entre gorge et palais les syllabes des langues les plus diverses, vos mains seront occupées à laver, trancher gros et menu, pétrir, mélanger les ingrédients des musts de la gastronomie de ces pays d’Europe et d’Orient que nous dégusterons tous ensemble en fin de soirée. En bonus, vous repartirez avec dans la tête les paroles d’une courte chanson sélectionnée dans le répertoire traditionnel par l’animateur ou l’animatrice de la soirée. Convivialité garantie !

MER. 28 SEPTEMBRE

19H30

ATELIER LANGUE ET CUISINE : ALBANAIS

Atelier animé par Klara Buda, journaliste, écrivaine et présidente de Albanian Cultural Diplomacy.

JEU. 29 SEPTEMBRE

19H30

ATELIER LANGUE ET CUISINE : SORABE

Atelier animé par Jean Kudela, chargé de cours langue, civilisation et littérature sorabes, à l’Inalco .

VEN. 30 SEPTEMBRE

19H30

ATELIER LANGUE ET CUISINE : LATIN

Avec le soutien de l’ARELAM et de la CNARELA

Atelier animé par Claude Aziza, Jean-Noël Michaud et Martine Quinot-Muracciole

Claude Aziza est agrégé de lettres classiques, maître de conférences honoraire de langue et histoire latine à la Sorbonne Nouvelle ; Jean-Noël Michaud est maitre de conférences à l’université Paul-Valéry à Montpellier ; Martine Quinot Muracciole est professeur certifiée de lettres classiques à Nîmes et présidente de l’association Carpefeuch.

Participation libre.

Réservation vivement conseillée : 01 40 24 00 55

RUSSIE MON AMOUR (Pouchkine, Tsvetaeva, Lermontov / Lévêque)

d’après Pouchkine, Marina Tsvetaeva et Lermontov

traductions André Markowicz, Pierre Léon, Eve Malleret et Louise Lévêque

mise en scène Louise Lévêque

production Cie Vivre dans le feu

Deux comédiens, un musicien, une grande table et des convives. « La première chose que j’ai su de Pouchkine, c’est qu’on l’avait tué. Après, j’ai su que Pouchkine était poète ». C’est ainsi que s’ouvre Russie, mon amour. Après, il s’agit de vie et de littérature. Il s’agira de Marina Tsvetaeva, de comment l’œuvre et la figure de Pouchkine l’ont guidée dans l’amour des mots et l’amour tout court. Et il y a la musique russe, ancienne, classique, traditionnelle et contemporaine. Ensemble, nous lèverons nos verres aux poètes, à l’amour, à l’amitié, à la mélancolie à la mort. Tous invités de ce banquet improvisé, nous mangerons, boirons, célébrerons, danserons aux rythmes des toasts et des mots.Russie, mon amour est un spectacle à la forme hybride et improvisée à la frontière du théâtre, du concert, du bal, du banquet, de la réunion conviviale… Après c’est une histoire de désir, l’histoire d’une quête poétique, d’une soif de vie à célébrer.

Tarifs 15 euros (plein) / 10 euros (réduit) / 5 euros (abonné-e-s)

Réservations 01 40 24 00 55

Abonnez-vous !

Une excellente manière de soutenir la Maison d’Europe et d’Orient et de participer à ses activités : abonnez-vous !

Passeport Syldave : 15 €*

Passeport Diplomatique : 150 €*

Téléchargez le bulletin d’abonnement ici

Merci de votre confiance !

*valable un an

MAISON D’EUROPE ET D’ORIENT

Pôle culturel européen

(Librairie européenne / Galerie - Théâtre du Viaduc /

Bibliothèque Christiane-Montécot -

Éditions l’Espace d’un instant - Théâtre national de Syldavie)

3, passage Hennel, 75012 Paris - 01 40 24 00 55 - contact@sildav.org

www.sildav.org