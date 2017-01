Le projet Homosexualité communiste 1945-1989 vise à interroger et à écrire la riche et troublante histoire de l’homosexualité à l’époque socialiste à travers plusieurs contextes européens : l’U.R.S.S., les démocraties populaires et la Yougoslavie, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à l’effondrement du bloc soviétique.

Les échanges autour de ces sujets seront l’occasion d’une réflexion générale sur les modèles, les corporéités, les langages, et bien évidemment les structures sociales et politiques où les homosexualités ont trouvé une zone de répression et d’expression mêlées.

A l’heure actuelle, alors que les mouvements homosexuels ont durement acquis certains droits et alors que les formes de l’homophobie se renouvellent à l’Est comme à l’Ouest, interroger l’histoire de l’homosexualité contemporaine dans un autre contexte politique et social que celui dans lequel il est le plus souvent analysé (les régimes libéraux et occidentaux) peut permettre de remettre en question certaines évidences, de transformer une mémoire avouée en une histoire délibérément autre, et d’aller à la rencontre de l’histoire critique d’un désir différent.

Des projections et des débats, ouverts à tous les publics, seront l’occasion de donner aux enjeux scientifiques une perspective culturelle. Outre les débats entre les chercheurs, le public pourra ainsi découvrir et rencontrer des artistes contemporains tels que Jaanus Samma (pavillon estonien à la 56e Biennale de Venise) et Karol Radziszewski (PERFORMA 13, New York).

Dates : Thursday, February 2, 2017 – 9:00am to Friday, February 3, 2017 – 5:30pm

Lieux/Venues : Université Paris-Est Créteil (Métro Créteil-Université, l.8)

École des Hautes Études en Sciences Sociales (bd. Raspail, 75013 Paris)

Tout le programme ici

Comité scientifique/Scientific board : Prof. Dr. Éric Fassin (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, France), Prof. Dr. Dina Iordanova (St Andrews University, Scotland, U.K.), Dr. Hadley Z. Renkin (Central European University, Budapest, Hungary), Dr. Florence Tamagne (MCF, Université Lille 3, France), Prof. Dr. Judit Takács (Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary).

Chercheurs associés/Associated researchers : Thibault Boulvain (Phd candidate, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, INHA, France), Irina Costache (Post-doc, Central European University, Hungary), Antoine Gaudin (MCF, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle), Monika Talarczyk (Łódź Film School, Poland), Marguerite Vappereau (Post-doc, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, France).