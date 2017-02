Roumanie : sur les marchés de Bucarest, la honte du « cirque politique »

Les Roumains sont (presque) tous contre le PSD et ses ordonnances d’urgence, et pourtant le PSD a très largement remporté les élections législatives de décembre... Entre la honte du « cirque politique », le défaitisme, la peur de s’engager et l’attrait nouveau de la révolte, on discute ferme sur le marché de Drumul Taberei, un quartier populaire de la banlieue ouest de Bucarest. Reportage.