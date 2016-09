Ménage préélectoral en Serbie : le Défenseur des droits Saša Janković en ligne de mire

Par Teofil Pančić Que sait-on de l’élection présidentielle serbe, qui doit se tenir au printemps 2017 ? On sait qu’elle aura lieu et qu’Aleksandar Vučić doit la remporter. À un détail près, il doit la remporter sans jamais déposer sa candidature. Car se porter candidat et gagner l’élection serait bien trop simple, comme l’affirme Vučić en s’appuyant sur les sondages. Gagner en étant candidat n’est donc pas dans ses intentions, car Vučić ne peut pas assumer toutes les fonctions officielles. Pas en personne en tout cas. Comment gagner des élections sans se porter candidat ? Tomislav Nikolić, l’occupant actuel du palais présidentiel d’Andrićev (...)