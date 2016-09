Tourisme : la Macédoine, une destination qui gagne du terrain

La Macédoine est longtemps restée une destination inconnue. Ces dernières années, elle commence à se faire connaitre et les touristes français sont de plus en plus nombreux à venir découvrir ce petit pays des Balkans. Son offre diversifiée (sports & nature, culture, city break, œnotourisme ou tourisme de mémoire - Front d’Orient) attire un large panel de visiteurs. Philippe Mugnier, fondateur du cabinet de marketing touristique Attract , raconte l’évolution d’une destination

Propos recueillis par Jaklina Naumovski Le Courrier des Balkans (CdB) : Ces dernières années, les destinations balkaniques attirent de plus en plus de touristes ? Pour quelles raisons ? Philippe Mugnier (P.M.) : En premier lieu, et les professionnels du tourisme des Balkans n’y sont pour rien, un nouveau contexte géopolitique s’est instauré dans le pourtour méditerranéen. L’Afrique du nord et la Turquie n’attirant plus, cela offre une opportunité stratégique unique aux destinations émergentes. Il y a toute une clientèle à la recherche de destinations de substitution, à moins de 3 heures de vol de chez eux. Ajoutez à cela des millions de (...)