Macédoine : le grand exode des personnels médicaux

Par Kostadin Delimitov Il y a deux semaines, Sašo Stojčev, directeur de l’hôpital 8-Septembre de Skopje, a dû fermer l’un des six blocs opératoires de son établissement à cause du manque de personnel : « Nous n’avons plus assez d’infirmières ni d’anesthésiologistes pour assurer dans de bonnes conditions l’ensemble des interventions chirurgicales ». En 2016, son hôpital a vu en effet le départ de 19 membres de son personnel médical, la majorité partie travailler à l’étranger. Et cette tendance est à la hausse. Daniela fait partie de ces exilés médicaux qui ont le sentiment que leurs qualités professionnelles sont plus reconnues à l’étranger que dans (...)