Grèce : un Noël à la bougie et sans cadeau pour les retraités

Les années passent et les retraités grecs sombrent toujours un peu plus dans la misère. Depuis 2010, ils ont perdu de 30 à 50% du montant de leurs pensions. Certains arrivent tout juste à survivre, en coupant le chauffage et l’électricité pour pouvoir manger. Et à la moindre mesure sociale prise par Athènes, l’Eurogroupe répond en refusant en bloquant tout allègement de la dette grecque.