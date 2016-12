Par Jelena Prtorić « Je ne fais que dire ’Le roi est nu’ ! ». C’est par ces mots qu’Ivan Pernar a expliqué une fois sa « mission » au Parlement croate. Le député du parti « anti-système » Živi zid voudrait donc pointer du doigt le clientélisme des partis politiques dans le pays, les injustices sociales et les failles d’un système au service des élites. Il s’attaque, pêle-mêle, à la mondialisation, aux banques, aux franc-maçons. Ses cibles préférées restent quand même l’UE et l’Otan. « Nous ne sommes que les valets au service des États-Unis », aime-t-il rappeler. L’homme se pose en défenseur de la Russie de Poutine et milite pour la cause palestinienne. (...)