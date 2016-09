L’Albanie, déchetterie de l’Europe, ou comment Edi Rama met ses promesses à la poubelle

Par Louis Seiller La loi adoptée jeudi 22 septembre par le Parlement albanais ressemble beaucoup à la précédente. Même si le gouvernement l’assure : cette fois, le contrôle des matières entrant sur le territoire sera strict et transparent, celles-ci ne seront pas simplement entreposées ou brûlées comme auparavant, la santé des citoyens ne serait donc pas mise en danger. Le Premier ministre a parlé d’une loi « en faveur de l’environnement » et ironisé sur le fait que des « écologistes ne peuvent pas être contre le recyclage ». Les raisons officielles de ce retour légal sont économique et diplomatique : selon les députés rapporteurs de la loi, (...)