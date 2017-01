Par Ana Brakus C’est une technocrate, dont les plus grandes qualités seraient ses compétences et sa bonne connaissance des dossiers, mais aussi son passé « décent » et « présentable », sans l’ombre du moindre béret oustachi… La nouvelle ministre de la Culture, Nina Obuljen Koržinek, déçoit ceux qui espéraient un vrai changement, après le dramatique épisode Zlatko Hasanbegović. Par contre, pour ceux qui n’attendaient pas grand-chose d’elle, la répartition des crédits du ministère, récemment annoncée, ne constitue pas une surprise. La ministre a partagé 80 millions de kunas (10, 61 millions d’euros), en marchant fidèlement dans les pas de son (...)