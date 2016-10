Migration des oiseaux : l’Albanie à tire d’aile [photographies]

Par Louis Sellier La migration donne lieu à de magnifiques rassemblements de flamants roses sur les lagunes de Narta et Karavatsa. S’ils ne se reproduisent pas en Albanie, un nombre important de flamants passe l’hiver dans le pays. Merci à Denik Ulqini (APAWA), Taulant Bino (AOS) et Mirjan Topi (PPNEA) pour leurs précieuses informations. Le projet inter-régional Adriatic Flyway, coordonné par l’association allemande EuroNatur, vise à protéger des zones naturelles qui se situent le long de la voie migratrice Adriatique et plus généralement dans les (...)