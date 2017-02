Croatie : le démantèlement programmé des Chemins de fer

La restructuration des Chemins de fer croates a commencé dès les années 1990, mais elle a été plus lente que dans d’autres pays post-socialistes. En cause : la forte résistance syndicale. Les exigences libérales européennes ont pourtant achevé de casser l’entreprise : séparation des différentes activités, fermeture des lignes non-rentables, etc. Le modèle européen de « modernisation » du transport ferroviaire a été inventé dans la Grande-Bretagne de Thatcher.