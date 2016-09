Bosnie-Herzégovine : Milorad Dodik ou l’avenir d’une guerre inachevée

Milorad Dodik fête belliqueusement ses dix ans à la tête de la Republika Srpka et n’abandonne toujours pas l’idée d’organiser un référendum le 25 septembre, afin de décider du maintien de la fête nationale de l’entité serbe . Alors que personne ne mise pour le moment sur l’indépendance de la Republika Srpska, pourquoi donc cet entêtement du dirigeant serbe de Bosnie-Herzégovine à attiser les haines et jouer des provocations ?

Par Ivica Đikić " title="© Portal Novosti" /> Le président de la Republika Srpska et chef de l’Alliance des socio-démocrates indépendants (SNSD) enflamme chaque jour l’humeur sécessionniste chez les masses populaires et annonce que le référendum du 25 septembre n’est qu’une répétition générale de l’étape suivante : l’indépendance de l’entité serbe en 2018. La Bosnie-Herzégovine politique est un pays raté. « Nous ne soutiendrons pas la position du Tribunal et du ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine qui prennent des décisions contre la Republika Srpska et le peuple serbe. Je demande à ce que la Republika Srpska soit célébrée comme un État, (...)