Rivages du Monde vous propose sa croisière « le Danube impérial »

Une traversée de l’Histoire : le Fleuve de l’Empereur

De Bucarest à Munich, Rivages du Monde propose de découvrir autrement l’Europe centrale pendant 12 jours à bord du M/S Amadeus Brillant ou Elegant sur l’un des fleuves les plus fascinants au monde.

Itinéraire

Cette croisière débute par la visite du « petit Paris des Balkans », la magnifique ville de Bucarest, avant de mettre le cap sur la Bulgarie, la ville de Roussé et le petit port d’Orjahovo. Au 4e jour de navigation, entrée en Serbie via les Portes de Fer, gorges aussi impressionnantes que somptueuses situées en amont du grand barrage de Djerdap. Visite de Belgrade, séduisante capitale Serbe aux influences orientales, slaves et autrichiennes avant de gagner la Croatie via Vukovar puis la Hongrie. Après la visite de Budapest, cap sur la Slovaquie et Bratislava avant d’appareiller pour Vienne, le soir du 8e jour. Les croisiéristes découvriront dès lors Vienne, Melk et les paysages exceptionnels de la région escarpée de la Wachau avant de gagner Linz. Cette épopée s’achève par la visite de Munich, capitale de la Bavière. Programme disponible sur demande dans le sens Munich - Bucarest.

Les plus de cette croisière Rivages du Monde

+ Des conférences présentées par un spécialiste des Balkans

+ Un tour de ville de Bucarest et les visites de Belgrade, Budapest, Bratislava, Vienne, Munich.

Découvrez le programme complet de la croisière sur [le site de Rivages du Monde]

• Renseignements et inscriptions : 01 58 36 08 36 ou www.rivagesdumonde.fr]

• Sens Bucarest - Munich :

Départs les 6 et 8 juin, 19 et 21 septembre, 11 et 13 octobre 2017

• Sens Munich - Bucarest :

Départs les 26 et 28 mai, 8, 10 et 30 septembre, 2 octobre 2017

Extensions et options

Il est possible d’étendre son voyage de 3 jours, avant ou après la croisière, afin de découvrir les Trésors du Delta du Danube ou la Transylvanie.

Rivages du Monde propose également de nombreuses excursions et visites optionnelles tout au long du parcours.