Slovénie : un réseau de passeurs albanais démantelé en Istrie

(Avec Primorski Dnevnik) — Introduits dans l’Union européenne entre mai et septembre, ces immigrants clandestins n’étaient ni des réfugiés, ni des demandeurs d’asile. Il s’agissait majoritairement d’émigrés ayant déjà circulé librement dans l’espace Schengen, notamment en Suisse, avant d’en être expulsés à la suite d’actes délictueux et criminels. Dirigée par le parquet général de Koper, l’enquête a réunis des forces de police d’Istrie croates, triestines et slovènes. Neuf personnes ont été inculpées, dont quatre Slovènes originaires de Piran, deux citoyens croates et trois citoyens albanais. Les clandestins étaient acheminés depuis l’Albanie à travers le (...)