Serbie : le médiateur Saša Janković, candidat rêvé des intellectuels pour la présidentielle de 2017

Écrivains, acteurs, avocats, journalistes, universitaires : une centaine de personnalités de la culture et de la société civile ont lancé un appel public au médiateur de la République Saša Janković pour qu’il se porte candidat à la présidentielle 2017. Depuis 2012, l’homme, réputé honnête et intègre, est devenu la « bête noire » du Premier ministre Vučić.

Par la rédaction (Avec BIRN et B92) — « La Serbie est confrontée à une crise profonde et grave, conséquence d’une transition inachevée. Les institutions ont été progressivement détruites, le manque de confiance dans l’État est énorme, l’injustice est partout présente, et la pauvreté est une réalité pour la plupart des gens. Les citoyens ont la possibilité de commencer à changer les choses lors de l’élection présidentielle l’an prochain, alors que le chef de l’État, dans une société profondément divisée, n’a jamais réussi à ouvrir un dialogue sérieux et constructif sur des sujets difficiles », écrivent ces cent figures de la société civile serbe dans (...)