Albanie vs. Kosovo : la guerre du hip-hop continue et le sang coule

Sexe, fric et flingues à tout bout de champ : les rappeurs kosovars et albanais marchent sur les traces de leur glorieux aînés du gangsta rap américain. Le 13 septembre, Noizy, un chanteur albanais, a été blessé par balles à Pristina. Le jour-même où, vingt ans plus tôt, le célèbre 2Pac était abattu à Las Vegas...