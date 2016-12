Jordi Savall - Bal.kan : miel et sang

Le patrimoine musical des Balkans revisité par Jordi Savall !

La région des Balkans doit son nom à une étymologie particulièrement imagée : c’est après avoir découvert la beauté de cette charnière de l’Europe, qui court de l’Italie au Bosphore, et l’âpreté de ses habitants, qui opposèrent une forte résistance à l’invasion, que les Turcs choisirent les mots Bal (Miel) et Kan (Sang) pour la désigner. Miel & Sang : jamais une métaphore n’aura aussi bien collé à son objet.

Tant de richesse et tant de drames concentrés en un aussi petit espace donnent le tournis aux historiens et aux artistes, au premier rang desquels les musiciens. Jordi Savall nous invite à parcourir cet espace par le truchement d’un programme ambitieux bâti autour des cycles de la vie, puisque drames intimes et drames historiques y eurent toujours partie liée.

230 minutes de musique balaient le spectre des émotions humaines éclairées par mille et une traditions musicales aux origines pourtant communes. Le futur appartient à ceux qui ont la plus grande mémoire, disait Nietzsche. Jordi Savall démontre une fois de plus avec brio que la musique a toute sa place dans la constitution d’une mémoire collective à même de nous permettre de faire face à notre avenir. Ce livre-CD richement documenté et traduit en 12 langues devrait se trouver dans la disco et bibliothèque de tout honnête homme.

Un livret. 3 disques.

Introduction historique de Jean-Arnault Dérens.