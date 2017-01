Comme chaque année à l’occasion de la soirée du Nouvel an, Dj Soumnakaï a l’honneur et le plaisir d’animer le bal tsigane du Cirque Romanès. En exclusivité pour Balkanophonie, Soumnakaï vous a préparé une sélection de musiques populaires balkano-roms de l’année 2016. Levez-vous et dansez pour bien finir 2016 et mieux commencer 2017. Bon réveillon et belle année ! Comme on dit en romani : Bahtalo nevo bersh !!!