La Compagnie Atelier de l‘Orage en collaboration avec Simon Pitaqaj a le plaisir de vous inviter à une ETAPE DE TRAVAIL de sa nouvelle création :

VAKI KOSOVAR

Récits de vie et contes traditionnels d’un albanais du Kosovo à Paris

LA CAVALERIE (du Théâtre du Menteur)

Vendredi 25 novembre 2016 à 19h30

Ferme du Soleil - 91710 Vert-le-Petit (Fléchage lumineux sur le D26 entre Echanson et Vert-le-Grand)

Ecole départemental de Théâtre (en partenariat avec le Théâtre National de l’Agora, Evry)

Vendredi 2 décembre 2016 à 18h00

Ferme du Bois Briard - 91080 Courcouronnes

De et par Simon Pitaqaj

et avec le musicien Arnaud Delannoy

Montage et mise en scène Gilles Cuche

« J’ai rencontré Simon PITAQAJ pour la première fois, il y a un an environ. Ce jour là, Simon m’a parlé de lui, de son histoire, de son parcours. Albanais né au Kosovo, il fuit avec sa famille la guerre civile et arrive en France à l’âge de 15 ans. Adolescent, il grandit dans une cité de banlieue parisienne et à 20 ans découvre le Théâtre, devient comédien-conteur, fonde sa propre compagnie Liria… . Pendant qu’il se racontait, une idée est progressivement née en moi : faire un spectacle ensemble. Un spectacle de conte. Un spectacle de contes du Kosovo mais pas seulement. Un spectacle de contes où Simon parlerait aussi à la première personne et où – au prétexte des contes – raconterait son histoire et ce faisant … l’histoire de tous les réfugiés, de tous les « migrants ». Gilles CUCHE - Mars 2016

Merci de confirmer votre venue au 06 37 99 46 48