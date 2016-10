Spectacle UN CHENE (Tim Crouch /Jean-Marc Lanteri)

UN CHENE (Tim Crouch /Jean-Marc Lanteri)

DU 11 OCTOBRE

AU 15 NOVEMBRE

20h30

Traduction et mise en scène : Jean-Marc Lanteri

Avec : Marc Bertin, dans le rôle de l’hypnotiseur

Et chaque soir, un acteur ou une actrice différent(e)

Un spectacle de la Compagnie Bela Justic

Coproduction : Centre national du Théâtre

L’hypnotiseur se présente au public, présente son numéro : pour déployer son dispositif, il lui faut un partenaire, homme ou femme, qui lui donne la réplique, sans rien savoir au départ de la pièce, du texte et ce qu’il raconte.

Dans la pièce, Un chêne, une fable tragique s’esquisse, se raconte, se commente, se fragmente : le père a perdu sa fille, Claire, écrasée accidentellement par l’hypnotiseur quelques mois auparavant, alors qu’elle se rendait à sa leçon de piano.

A la fin du spectacle qui tourne autour de cette mort (comme de multiples variations tournent autour du même thème pour en nourrir la substance et pour en affirmer la dimension imaginaire), c’est le pouvoir sidérant de l’esprit humain, qui se découvre et s’affirme.

Notre pouvoir : celui de ne pas subir la réalité, celui de regarder en face nos frayeurs suprêmes (fût-ce la mort d’un enfant), et de nous créer et recréer nous-mêmes à tout instant.

Et celui qui ne savait rien du spectacle, devient l’hypnotiseur.

Ainsi le père affirme : ma fille n’est pas morte, je l’ai changée en un chêne.

Et nous y croyons dur comme fer, ou dur comme un chêne.

Tim Crouch est représenté en France par Renauld et Richardson.

Réservations : 01 40 24 00 55 ou cie.belajustic@orange.fr

Tarifs : 15 € plein, 10 € réduit (habitants du 12è arr., demandeurs d’emploi, intermittents, étudiants, seniors), 7 € intermédiaire (participants au colloque Paris IV), 5 € abonnés

© Nathalie Aufort