Reportage en Moldavie par deux étudiants

Nous sommes deux étudiants de Sciences Po, sur le campus européen franco-allemand de Nancy. Du 10 au 20 décembre prochain, nous projetons de partir en Moldavie pour réaliser un documentaire. Pour nous soutenir, Rendez-vous sur Ulule

Ce petit pays, frontalier de l’Ukraine et de la Roumanie, est à l’image de nombreuses sociétés d’Europe de l’Est : profondément divisé entre un courant pro-russe et un courant pro-européen. Ces deux camps alternent au pouvoir depuis la chute de l’URSS et l’indépendance de la Moldavie.

Le 13 novembre dernier, le candidat pro-russe Igor Dodon a été élu Président de la République. Il a profité de l’impopularité des partis pro-européens, discrédités par un énorme scandale financier en 2014. A l’époque, 1 milliard d’euros d’argent public avaient disparu des caisses de grandes banques nationales.

Dans notre reportage, nous souhaitons nous concentrer sur le mouvement unioniste. Ce mouvement, à l’origine nationaliste, symbolise les doutes des Moldaves sur leur capacité à construire un avenir indépendant.

Les unionistes défendent en effet un rattachement de leur pays avec la Roumanie voisine. Cette absorption de la Moldavie reconstituerait la Grande Roumanie de l’entre-deux-guerres.

L’unionisme a été repris depuis quelques années par une frange des pro-européens comme un moyen d’entrer dans l’Union européenne. En effet, une adhésion unilatérale semble impossible au vu du contexte européen actuel (Brexit, crise des migrants).

Des manifestations en faveur de l’unionisme ont rassemblé des milliers de personnes en mars 2016, dans un contexte de crise politique aigüe.

A travers ce sujet, l’identité nous semble être une thématique cruciale. En France, comme dans d’autres pays occidentaux, l’enjeu semble être aujourd’hui d’affirmer son identité en tant que nation, au sein d’une mondialisation qui dissout les cultures. Le projet unioniste est à l’opposé même de ce mouvement, puisqu’il entend dissoudre l’identité moldave au sein d’une identité roumaine, et indirectement d’une identité européenne commune.

A partir de ce mouvement pro-unioniste, le but de notre reportage sera de questionner les fondements de l’identité moldave.

Ce sujet, très peu médiatisé dans les médias occidentaux, nous paraît mériter plus d’attention.

Nous travaillons depuis plusieurs semaines à la préparation de ce projet. Nous sommes déjà en contact avec des journalistes, hommes politiques, militants roumains et moldaves en vue de les intégrer dans le reportage.

Deux Journalistes Reporters d’Images professionnels se sont d’ores et déjà engagés avec nous sur ce projet.

A quoi va servir le financement ?

Pour partir en reportage, nous avons besoin de payer le transport, le logement sur place, les dépenses de terrain...

Nous estimons que nos besoins totaux s’élèveront à hauteur de 1200€.

Nous comptons financer une partie en trouvant des partenaires, une autre avec nos économies ! Pour le reste, nous comptons sur vous !

A propos du porteur de projet

Tous deux intéressés par le journalisme, nous avons pu accumuler une certaine expérience en tant que président du projet radio du campus de Sciences Po et rédacteur dans le journal étudiant : interviews, reportages, articles, émission radio hebdomadaire etc.

Nous souhaitons désormais découvrir d’autres horizons et mener un projet d’envergure en réalisant ce reportage. À nous deux, nous maitrisons le russe, l’allemand, l’anglais, l’italien et l’espagnol.

Deux Journalistes Reporters d’Images professionnels se sont engagés avec nous, Soffian Desrayaud & Luca Chiari et sont responsables de l’image (prise de vue, montage) et du son (mixage).

http://www.lucachiari.com

Nos émissions de radio : https://vimeo.com/channels/europenroll

Le journal étudiant : http://derparvenu.fr