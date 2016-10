Exposition de Davor Vrankić

« Que la lumière soit »

Exposition du vendredi 16 septembre au samedi 15 octobre 2016

Né en 1965 à Osijek, en Croatie, Davor Vrankić vit et travaille à Paris. Tout en utilisant la technique ancienne de la mine de plomb, l’artiste s’inspire du cinéma, de la bande dessinée, des dessins animés ou encore des jeux informatiques ou vidéo propres aux nouvelles technologies. La minutie des traits est époustouflante : broderies florales, tissu, drapés, paraissent plus vrais que nature. Des humanoïdes en chiffon, hybrides étranges entre l’homme et l’animal aux visages zoomés subissent des distorsions et nous dévisagent. Comme chez les surréalistes, ses dessins s’apparentent à l’écriture automatique ; tout se joue au niveau de l’inconscient optique de l’artiste qui laisse libre court à ses traits de crayon sans esquisse.

Galerie municipale Julio Gonzalez

21 avenue Paul Doumer – 94110 Arcueil