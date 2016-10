Master class : Chanter le maqâm gréco-oriental avec Maria Simoglou

Née à Thessalonique en Grèce du Nord, Maria Simoglou a la chance de bénéficier d’une double culture musicale, à la fois savante et populaire, grâce au berceau familial gorgé de musiques traditionnelles de Macédoine, de Thrace et d’Asie Mineure et grâce aux études qu’elle a suivies, d’abord au Lycée musical de Thessalonique, au Conservatoire national de Thessalonique (hautbois, oud, qânun, percussions) puis à l’Académie de musique Hanns Eisler à Berlin (chant, musique, théâtre).

Maria Simoglou a débuté très tôt sa collaboration dans le domaine de la musique traditionnelle, classique et contemporaine en chantant dans de nombreux groupes et orchestres en Grèce et à l’étranger, en participant à plusieurs séminaires musicaux et en composant pour de la musique de cinéma et de théâtre.

Elle a participé à de nombreux concerts et effectué des enregistrements aux côtés des chanteurs et musiciens renommés (Ross Daly, Spyros Sakkas, Stelios Petrakis, Efren Lopez, Maria Thoidou, Socratis Malamas, Bijan Chemirani, Patrick Vaillant, Kevin Seddiki).

Programme pédagogique :

► Travail de technique vocale : relaxation, respiration et gestion du souffle, échauffement vocal, placement de la voix

► Apprentissage de chants grecs (Épire, Macédoine, Thrace et Asie mineure) : chants à l’unisson ou polyphoniques, travail du bourdon

► Travail sur l’interprétation, les ornementations, les rythmes et les techniques d’improvisation

► Travail sur les rythmes pour le chant et la danse : écoute du rythme à travers le corps, l’oreille, la parole

Publics

chanteuses et chanteurs professionnels, enseignants, amateurs confirmés