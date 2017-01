Le Pont d’Ismail Kadaré

LE PONT

Texte : Ismail Kadaré

Adaptation et mise en espace : Simon Pitaqaj



LECTURE

Mardi 3 janvier à 19h

Mardi 14 février

Mardi 18 avril

Mardi 13 juin



Théâtre Darius Milhaud



Avec Redjep Mitrovista et Arben Bajraktaraj



« Redjep lit comme un "aède" des Balkans, comme un survivant actuel des temps anciens ». Georges Banu

« Une lecture entêtante dont les images poétiques gagnent l’attention et les cœurs. »

Véronique Hotte

« Le Pont brasse des questions essentielles, aux couleurs bariolées et parfois brutales des Balkans, dans lesquels s’est si souvent décidé l’avenir de l’Europe. » Jean-Luc Evette

Sur scène, deux voix puissantes tissent ensemble un récit qui concilie l’historique, le légendaire et l’universel. C’est d’abord l’histoire d’un pont, qui doit être construit au-dessus de la capricieuse rivière Ouyane, mais dont le mystérieux sabotage répétitif plonge le village dans l’incompréhension, la crainte et la fascination. C’est aussi l’histoire des hommes, obsédés par le monde des morts duquel ils tentent symboliquement de se rapprocher. Et c’est surtout un conte incroyablement moderne où les intérêts guerriers et économiques viennent souiller la noblesse des valeurs véhiculées par les légendes balkaniques.

