Inspiration d’icônes - Exposition de peintures de Milena Ioïtch

Après avoir terminé ses études au Lycée des Beaux-arts, Milena IOÏTCH part à Paris où elle obtient son diplôme de l’ENS AAMA. Ses études et la vie à Paris ouvrent devant elle de vastes horizons. Après y avoir vécu vingt ans, elle quitte son atelier du Montparnasse et revient en Bulgarie. Depuis, sa vie artistique se déroule entre Paris et Sofia. Son nom et son talent deviennent une légende dans les milieux artistiques de la capitale bulgare. Milena Ioïtch a marqué les milieux bohèmes des années 70 et 80 du XXe siècle par sa forte personnalité et sa grande beauté. Peindre et voyager-telle est sa vision de la vraie vie. Elle a toujours été inspirée par la beauté de la nature et de la femme, par les grandes dames qui ont osé braver les hommes dans le domaine de l’art et de la littérature – Frida Kahlo, Sarah Bernhardt, Simone de Beauvoir. Milena Ioïtch est fascinée par leur verve et leur sens de l’indépendance. Son tableau „Alter Ego“ est exposé au National Museum of Women in the Arts à Washington près d’un tableau de la grande Frida Kahlo. Les œuvres de Milena Ioïtch ont été présentées dans de célèbres galeries d’art à Paris. Elle a eu des expositions aux États-Unis, en Russie, au Japon, en Espagne, en Autriche, en Allemagne, en Suède, en Norvège, en Amérique du Sud, en Italie, entre autres. Ses œuvres font partie de nombreuses collections privées dans le monde entier.

Dora Vallier : « Les peintures de MILENA IOÏTCH nous touchent instantanément par leur faste décoratif, le singulier éclat des couleurs et cette veine insolite qui les habitent. »

Jean-Edern Hallier : « Le tableau, c’est la fenêtre ouverte du mysticisme. Toute toile est une apparition. Toute apparition relève du miracle. Les œuvres de MILENA IOÏTCH sont justement ça. »