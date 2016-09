Concert : Haïdouti Okestar s’associe au BAAM

HAÏDOUTI ORKESTAR /Turkish & Gypsy Brass Band

En concert gratuit le 18 SEPTEMBRE A 19H sur la scène du CAFE de la PRESSE lors de l’événement Arts et Migrations : Un dimanche de rencontres.

Le Café de la presse

36 Boulevard de la Bastille, 75012 Paris

Metro : Bastille, quai de la rapée, Gare de Lyon (Ligne 1, 5, 8, 10, 14, RER A & D)

Bus : Bastille et Gare de Lyon (Ligne 20, 29, 57, 61, 63, 65, 86, 87, 91)

>> Une journée éducative et curieuse basée sur l’échange et la découverte, proposée par l’association BAAM (Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des Migrants).

EXPOSITIONS / CONCERTS & JAM SESSION / ATELIERS / CONFERENCES & LECTURES / PROJECTIONS / DJ SETS / VOYAGE CULINAIRE

Arts et Migrations : Un dimanche de rencontres - Programme complet et infos pratiques