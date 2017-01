Concert : Finzi Mosaïque Ensemble

FINZI MOSAÏQUE ENSEMBLE

Vendredi 13 janvier

La Marbrerie

21 Rue Alexis Lepere, 93100 Montreuil

Métro : Ligne 9 Mairie de Montreuil

PAF : 8€-10 €

Le Finzi Mosaïque Ensemble célèbre « La Buena Hora », un hymne à l’amour qui traverse la Méditerranée, d’une rive à l’autre.

Ils viennent de Roumanie, de Turquie, d’Espagne et de France… C’est toutefois dans le milieu balkanique et tsigane parisien que se lient les membres du groupe. Gilles Finzi, le guitariste, fédère sa pétillante équipe autour d’une esthétique musicale qu’il envisage comme un tissage entre des styles musicaux différents. De l’arabo andalou au flamenco, de la sîrba roumaine au karsilama turc… Le groupe prend plaisir à faire rejaillir des pépites de la musique traditionnelle en y incorporant savamment sa touche made in France. Le tout ciselé de compositions originales.

La voix du groupe s’appelle Nuria Rovira Salat : un concentré de puissance féminine, de grâce, de volupté, de chaleur… Cette beauté catalane est d’abord connue pour sa parfaite maîtrise du répertoire des danses orientales et tsiganes. Désormais il faudra compter avec la pureté de sa voix ! La belle a un avenir prometteur. Le Finzi Mosaïque Ensemble s’en réjouit et lui fait honneur en invitant, à ses côtés, le chanteur turc Zéki Ayad Çölas et le chanteur algérien Bouabdellah Khelifi. Avec ce dernier, ils reprennent le célèbre ya bent bladi chanté dans tout le Maghreb.

Cet album est non seulement une ode à l’amour, à la rencontre, mais c’est aussi un voyage musical insolite et pour sûr… une belle invitation à la danse !