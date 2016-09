Besa - un code d’honneur

C’est à Genève que l’inauguration de l’exposition « Besa » aura lieu. L’Université populaire albanaise (UPA) convie tous les intéressées le 5 septembre 2016 à 19h30, à la Plaine de Plainpalais, avec la participation de personnalités de la politique fédérale, cantonale et communale, de la culture, des communautés religieuses de Genève, de la diplomatie et du monde associatif.

L’exposition se tiendra du 5 au 16 septembre 2016 à la Plaine de Plainpalais.

Besa, code moral albanais, est la promesse de protéger l’étranger, l’autre, autant que soi-même. L’Albanie a sauvé et protégé de nombreux juifs durant la Seconde Guerre mondiale, démontrant qu’il est possible de faire barrage aux forces de la haine. Inspirée de ce message, l’exposition réalisée par le Musée Yad vashem, honore des personnes souvent méconnues qui ont protégé, parfois au péril de leur vie, “l’Autre”.

L’Université Populaire Albanaise, qui porte des valeurs d’ouverture, d’accueil et de solidarité souhaite partager cet héritage.

La moitié de cette exposition présente des êtres qui ont exercé la Besa en protégeant des juifs persecutés durant la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition a été réalisé par le Musée Yad Vashem ( http://www.yadvashem.org/).

L’autre moitié présente une partie de la collection de I Am Your Protector, exposant des protecteurs de differentes origines, ethnicités et religions qui ont agi pour aider ou secourir « l’Autre ». L’exposition tente de partager et d’actualiser l’universalité de ce message : chacun de nous peut être le Protecteur de l’Autre.

Les orateurs de la cérémonie d’ouverture sont :

Pierre Maudet, Conseiller d’Etat chargé du Département de la Sécurité et de l’Economie (DSE) ;

Guillaume Barazzone, Maire de Genève ;

Mme Martine Brunschwig Graf, présidente de la Commission Fédérale contre le Racisme ;

Joel Herzog, président des Amis de Yad Vashem à Genève, coorganisateur de l’exposition.

Metin Arditi, nommé par l’UNESCO Ambassadeur de Bonne Volonté.

S.Ex. Ilir Gjoni, Ambassadeur de l’Albanie à Berne

Manuel Tornare, Conseiller National et président de l’UPA.

Albana Krasniqi Malaj, directrice de l’UPA et représentante de IAYP, Maîtresse de cérémonie

Des points musicaux avec Ermira Zyrakja Lefort(Piano) ; Elona Mathieu (Soprano) ; Mimoza ( Chant),

Edmond Basha (violon) et un apéro du monde clôture la cérémonie.

Cette exposition a été réalisée avec le soutien de la Confédération Suisse, du Canton de Genève, de la Ville de Genève, du Service Fédéral de Lutte contre le Racisme, du Département de l’Instruction Publique du Canton de Genève, du

Bureau de l’intégration des étrangers, l’UNIGE, des contributions privées et bénévoles, Les amis Suisses de Yad Vashem ainsi que de la Plateforme Interreligieuse de Genève.

Pour davantage d’informations sur L’UPA veuillez visiter : www.upa.ch

Pour davantage d’informations sur I Am Your Protector veuillez visiter : www.iamyourprotector.org