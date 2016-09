Balkans Balroom #13 avec ŽIVELI ORKESTAR et Raki Balkans Sound System

BALKANS BALROOM #13

Le bal trad des musiques populaires des Balkans

avec -------------------------- ---

ŽIVELI ORKESTAR

L’explosive fanfare et son envoûtante chanteuse Suzana Djordjevic nous plongent au coeur des fêtes balkaniques. Et l’orchestre enjoué porte bien son nom : « Živeli » - prononcez [Jiveli] – signifie littéralement « à la vie » en serbe. Sur des folles envolées de cuivre, ils vous transportent sur les sons de l’Europe de l’Est, et vous font danser, sauter. Vous ne pourrez plus vous arrêter, ni les arrêter ! En reprenant les rythmes traditionnels des Balkans, le Živeli Orkestar est une des rares formations à en garder toute l’authenticité, tout en livrant une musique libre et originale.

ziveliorkestar.com

et -------------------------- ---

RAKI BALKANS SOUND SYSTEM

« Sélecteurs confirmés aux goûts éclectiques et étonnants, le tandem du Raki Balkans Sound System pioche ses perles là où personne n’imaginerait dégotter une bombe qui mette le feu à la piste de danse. Leurs mixs incarnent à merveille cet esprit festif et fêlé qui caractérise les Balkans. Les colporteurs musicaux de ’l’autre Europe’… le tandem Dj le plus fantasque de la scène balkanique. » (Le Courrier des Balkans)