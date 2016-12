Les femmes de Serbie et du Kosovo s’engagent pour la réconciliation

Et si la chance du dialogue passait par les femmes ? Marginalisées dans la vie politique, discriminées dans la vie économique et sociale, Serbes et Kosovares partagent bien des problèmes similaires. Des initiatives nouvelles leur permettent aujourd’hui de se retrouver pour imaginer un avenir différent pour la région.

Par Norbert Šinković et Maja Leđenac Les processus de justice transitionnelle mettent le plus souvent les victimes de la guerre au second plan pour se concentrer sur les auteurs d’exactions et leurs commanditaires. La guerre du Kosovo a été particulièrement traumatisante pour les femmes, mais aujourd’hui, quelques-unes ont trouvé la force et le courage de faire face au machisme ambiant pour témoigner des horreurs et des souffrances qu’elles ont vécu. Face à l’absence de voix féminines au sein des espaces médiatiques et politiques — notamment dans le cadre du « dialogue » entre Belgrade et Pristina — des femmes des deux pays ont décidé de se (...)