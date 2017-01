Défense des valeurs humaines et de l’État de droit, de la justice sociale, des valeurs européennes et de la stabilité économique... Le médiateur de la République Saša Janković a choisi le site d’information indépendant Magločistač , de Subotica, pour annoncer (enfin), le 26 décembre, sa candidature à l’élection présidentielle d’avril 2017.

Propos recueillis par Natalija Jakovljević Saša Janković est né en 1970 à Loznica. Diplômé en droit et en Sciences politiques, il est journaliste à l’agence indépendante Beta de 1994 à 1997, puis associé de recherche au ministère de la Jeunesse et des Sports, il devient Secrétaire du ministère fédéral des Sports en 2000. Il a été conseiller juridique de la Mission de l’OSCE à Belgrade, avant que le Parlement ne nomme Défenseur des droits en 2007, mandat renouvelé en 2012, En novembre dernier, une centaine d’intellectuels et de personnalités indépendantes ont lancé un appel public pour qu’il présente sa candidature à l’élection présidentielle. (...)